«الرئاسي»: إخلاء سبيل 25 شخصًا ممن ينطبق عليهم القرار (1304)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 07:55 مساء

أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، «إخلاء سبيل 25 شخصًا ممن ينطبق عليهم القرار» رقم (1304) الصادر يوم 16 سبتمبر الجاري، وأنه «يجري مراجعة إجراءات الإفراج عن آخرين».

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرر إخلاء سبيل كافة الموقوفين والمحتجزين والسجناء في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى الذين لم تُتخذ بحقهم أية إجراءات باستثناء خمس فئات هم المتهمون بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة وجلب المخدرات والاتجار بها، وفق قراره رقم (1304) لسنة 2018.

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واجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم، مع المفوض بوزارة الداخلية العميد عبد السلام عاشور، ووزارة العدل المستشار محمد عبد الواحد، ورئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن الاجتماع يأتي «في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (1304) القاضي بإخلاء سبيل المحتجزين والموقوفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية ولم يتم اتخاذ إجراء بشأنهم»، موضحًا أن الاجتماع جرى خلاله «مراجعة أوضاع السجون بشكل عام، وإجراءات توفير الحماية اللازمة لها».

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