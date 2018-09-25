دورة تدريبية لتطوير الأداء الإداري لأمناء هيئة الرقابة الإدارية في البيضاء‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 07:52 مساء

تتواصل بمقر هيئة الرقابة الإدارية في مدينة البيضاء، أعمال الدورة التدريبية حول تنمية وتطوير الأداء الإداري للأمناء والإداريين العاملين بالهيئة.

وقال المكتب الإعلامي بالهيئة في تصريح تلقته «بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن الدورة استهدفت الأمناء والإداريين بفروع هيئة الرقابة الإدارية، وتتضمن مفاهيم وأساليب الإدارة الحديثة، ومبادئ الإدارة العامة والسكرتارية، والأمين الإداري.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن الدورة من تنظيم الشركة العالمية الأولى للتدريب والاستشارات، وتأتي ضمن البرنامج التدريبي العام الذي تنفذه الهيئة لرفع كفاءات العاملين وتطوير الأداء الإداري والفني لهم.

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