ميزانية 2019 .. أبرز محور اجتماع عقوب مع مسؤولي الصحة في ليبيا‎

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 07:37 مساء

شغلت ميزانية قطاع الصحة للعام المقبل 2019 الاهتمام الأكبر خلال الاجتماع الموسع لمسؤولي قطاع الصحة في ليبيا، مع وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب الذي عقد بمقر ديوان المجلس البلدي شحات.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع حضره أكثر من 120 مرفق صحي من مختلف ربوع البلاد، لمناقشة القرارات الصادرة عن الحكومة الموقتة المنظمة للعمل داخل الوزارة والمصروفات خلال عام 2018 ومناقشة اتمام الحساب الختامي وميزانية عام 2019.

‎وأوضح الطرابلسي، أن الاجتماع ناقش آلية صرف بند التحسين والتطوير للخدمات الصحية والعقبات التي تعيق عمل المرافق والمنشآت الطبية، وأيضًا الملاك الوظيفي ومعدلات الأداء للمرافق الصحية والملاكات الوظيفية وآلية تدوير الأدوية والمعدات الطبية بين المستشفيات التعليمية.

وأضاف أن الحاضرين بحثوا الإجراءات المتبعة لتفعيل لجان العطاءات الفرعية بالمستشفيات ومناقشة مصروفات التأمين الطبي وتوصيات الملتقى الأول للرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة مع المستشفيات داخل وخارج الدولة الليبية.

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