وزير خارجية إيطاليا: هذا هو الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، موافيرو ميلانيزي، إن الهدف من المؤتمر الدولي حول ليبيا إنه سيعيد إطلاق عملية تثبيت الاستقرار في ليبيا.

وقال الوزير، موافيرو ميلانيزي، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الثلاثاء، «تعد ليبيا بالنسبة لإيطاليا إحدى الأولويات الرئيسية، دولة تبعد 200 ميل عن السواحل الإيطالية تمر حالياً بمرحلة من عدم الاستقرار»وفقًا لبيان مقتضب نشرته السفارة الإيطالية بطرابلس.

وأشارت مصادر إعلامية إيطالية إلى أن الحكومة الإيطالية ستنتهز الحضور الدولي الكبير خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لإجراء عدة لقاءات ثنائية بشأن الأزمة الليبية.

وذكرت المصادر أن وزير الخارجية إينزو موافير ميلانيزي، الذي سبق رئيس الحكومة جوزيبي كونتي في الوصول إلى نيويورك، بدأ أمس على الفور سلسلة من الاتصالات المكثفة، ويركز جزء كبير من هذا الجهد على الأعمال التحضيرية لمؤتمر ليبيا الدولي، المقرر تنظيمه في نوفمبر المقبل.