السراج يناقش استراتيجية جهاز الإمداد الطبي لتوفير الاحتياجات العاجلة من الأدوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 06:39 مساء

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مسؤولي لجنة العطاءات العامة بجهاز الإمداد الطبي، لمناقشة استراتيجية الجهاز لتوفير الاحتياجات العاجلة من الأدوية بالتنسيق مع لجنة الشراء المحلي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج أكد على الدور المحوري والهام لجهاز الإمداد الطبي ووقف على أوضاعه والمختنقات التي تعترض سير عمله، وطالب مسؤوليه «بضرورة وضع استراتيجية متكاملة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى يتم خلالها الارتقاء بعمل الجهاز».

حضر الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس كل من وكيل وزارة الصحة رئيس لجنة العطاءات العامة محمد هيثم عيسى، ورئيس لجنة الشراء المحلي لبنود الإمداد الطبي عبدالرحمن أحمد، ورئيس قسم الإعتمادات بجهاز الإمداد الدكتورة مفيدة الصديق بانون.

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