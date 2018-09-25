«أمن جنزور» تستعيد سيارة مسروقة بالإكراه وتلقي القبض على السارق

السيارة التي استعادتها أجهزة الأمن من السارق في طرابلس. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء مديرية أمن جنزور تمكنوا من استعادة سيارة مسروقة والقبض على سارقها وإحالته إلى قسم البحث الجنائي التابع للمديرية حيث أقر خلال التحقيقات الأولية بعملية السرقة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السيارة المسروقة نوع «هيونداي سوناتا» رصاصية اللون ومبلغ عنها من مركز شرطة عين زارة التابع لمديرية أمن طرابلس، مبينة أنها «سرقت من مواطنه بالإكراه».

وأضافت أن صاحبة السيارة حاولت منع السارق بعد ركوب السيارة لكنه «قام بدفعها بالقوة ولاذ بالفرار بالسيارة، حيث اكتشف السارق بعد سرقته بأن السيارة يوجد بها طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر وهاتف المواطنة».

وأشارت الوزارة إلى أن السارق ردّ على اتصال زوج المواطنة عندما اتصل بهاتفها الموجود بالسيارة المسروقة وأخبره أن سيضع الهاتف والطفل على الجسر السريع الذي حدده له ومعه الهاتف «فقام الزوج بالذهاب إلى المكان المحدد ووجد ابنه والهاتف».

وذكرت الوزارة أن الجاني ذهب إلى منزله «وأخذ معه جدته والتي ليس لها علم بالذي حصل وركبت معه السيارة (المسروقة) وشخص آخر وذلك لإبعاد الاشتباه عنه» لكن عند «مروره من بوابة الغيران قام أعضاء الشرطة بالقبض عليه بعد أن تم التعميم على السيارة المسروقة من قبل غرفة عمليات طرابلس».

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، القبض على سارق السيارة «وإحالته إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جنزور حيث اعترف بعملية السرقة وبأنه وضع الطفل تحت جسر بالطريق السريع». كما أكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتسليمه إلى مركز شرطة عين زارة بمديرية أمن طرابلس لاستكمال باقي التحقيق.