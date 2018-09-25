«فرقة متفجرات الحرب»بطرابلس توجه نداء للمواطنين

وجهت فرقة متفجرات الحرب التابعة لغرفة العمليات الرئيسية الأمنية المشتركة طرابلس الكبرى بحكومة الوفاق عناية المواطنين الذين نزحوا من منازلهم خلال المدة الماضية نتيجة الاشتباكات في مدينة طرابلس التأني ليوم أو إثنين قبل رجوعهم.

وصرح المكتب الإعلامي لغرفة العمليات الرئيسية في اتصال مع «بوابة الوسط»، بأن فرقة مختصة بالمتفجرات تابعة لهندسة الميدان «تقوم حاليًا بتمشيط تلك المناطق للتأكد من عدم وجود أي مخلفات حرب مثل قذائف وغيرها قد تودي بحياة المواطنين».

وأعلن المكتب الإعلامي بأن الغرفة «تنصح المواطنين بعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أومخلفات الحرب من قذائف وغيرها في مناطق الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة طرابلس مؤخرًا».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الغرفة قامت بوضع أرقام الهواتف «0213622980 - 0914000712» للتواصل من قبل المواطنين للتبليغ عن أي جسم غريب أو أي قذائف متفجرة أو غير متفجرة وتحديد مواقع وجودها وللتعامل معها من قبل كتيبة هندسة الميدان.