النائب علي السعيد: مجلس النواب كلف عبد السلام نصيىة بالتواصل مع مجلس الدولة

قال عضو مجلس النواب علي السعيد إن مجلس النواب كلف النائب عبد السلام نصيىة بالتواصل مع مجلس الدولة، مشيراً إلى أن المجلس علق جلسته لهذا اليوم إلى الثامن من أكتوبر المقبل.

وأوضح النائب علي السعيد في اتصال مع «بوابة الوسط» الثلاثاء أن «المجلس كلف رئيس لجنة الحوار عبد السلام نصية لاستكمال التواصل مع مجلس الدولة للوصول إلى الآلية المناسبة لاختيار المجلس الرئاسي وتم تحديد موعد الخامس عشر من اكتوبر كنهاية للفترة الزمنية المطلوبة للتدارس بين الطرفين».

وأشار السعيدي إلى أنه جرى التأكيد على «تحصين قانون الاستفتاء بعد التأكد من عدد النواب الموقعين على هذا التحصين والوصول للنصاب المطلوب لذلك أيضا أعلن رئيس المجلس الأول من أكتوبر المقبل كموعد لإعادة هيكلية لجان البرلمان».