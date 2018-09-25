النائب علي السعيد: مجلس النواب كلف عبد السلام نصيىة بالتواصل مع مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 05:26 مساء

قال عضو مجلس النواب علي السعيد إن مجلس النواب كلف النائب عبد السلام نصيىة بالتواصل مع مجلس الدولة، مشيراً إلى أن المجلس علق جلسته لهذا اليوم إلى  الثامن من أكتوبر المقبل.

وأوضح النائب علي السعيد في اتصال مع «بوابة الوسط» الثلاثاء أن «المجلس كلف رئيس لجنة الحوار عبد السلام نصية لاستكمال التواصل مع مجلس الدولة للوصول إلى الآلية المناسبة لاختيار المجلس الرئاسي وتم تحديد موعد الخامس عشر من اكتوبر كنهاية للفترة الزمنية المطلوبة للتدارس بين الطرفين».

وأشار السعيدي إلى أنه جرى التأكيد على «تحصين قانون الاستفتاء بعد التأكد من عدد النواب الموقعين على هذا التحصين والوصول للنصاب المطلوب لذلك أيضا أعلن رئيس المجلس الأول من أكتوبر المقبل كموعد لإعادة هيكلية لجان البرلمان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أمن طرابلس» تبدأ إزالة آثار اشتباكات العاصمة وفتح الطرقات العامة
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
الأمن المركزي أبو سليم يؤكد سيطرته على طريق المطار بطرابلس
ليبيا
السراج: المسار الديمقراطي لن يستمر رهينة لـ«النواب».. وسنلجأ لبدائل لإجراء ...
ليبيا
توقيع اتفاق بين تاجوراء وسوق الجمعة لجبر الضرر وإطلاق المحتجزين
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
حفتر: الوضع في طرابلس لن يظل على ما هو عليه
ليبيا
داخلية الوفاق تدعو إلى أقصى درجات الحذر بسبب الأمطار
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف ارتباط الإصابة بالخرف بالتدخين