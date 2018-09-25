الحرس الرئاسي يطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي جسم غريب أو قذائف غير متفجرة

طالب جهاز الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، كافة المواطنين في مناطق الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة طرابلس مؤخرًا، بضرورة إبلاغ غرفة هندسة الميدان التابعة له عن أي جسم غريب أو أي قذائف متفجرة أوغير متفجرة وتحديد مواقع وجودها.

كما طالب الجهاز في تنويه نشره عبر صفحته على «فيسبوك» المواطنين بمناطق الاشتباكات بعدم الاقتراب من أي جسم غريب أومخلفات الحرب (من قذائف وغيرها). وأن يقوموا بإبلاغ الغرفة عنها على الفور على الأرقام التالية: (0213622980 - 0914000712) لتقوم سرية هندسة الميدان التابعة للحرس الرئاسي بالتعامل معها.