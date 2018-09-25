مجهولون يقتحمون مقر المجلس المحلي لوادي زمزم غرب سرت

مسلحون. (الإنترنت)

اقتحم مجهولون أمس مقر المجلس المحلي لبلدية «وادى زمزم» غرب مدينة سرت، وقاموا بتخريب وعبث بغرفة رئيس المجلس البلدي وسرقة بعض محتوياتها.

وقال مصدر بمكتب شؤون المجلس المحلي لـ«بوابة الوسط» إن «مجموعة خارجة عن القانون قامت بتهشيم الباب الرئيسيى لمقر بلدية وادي زمزم وتمكنت من الدخول للمقر والعبث بمحتوياته وبعثرة المستندات بمكتب رئيس المجلس البلدي وسرقته».

ورجح المصدر أن يكون الدافع وراء حادث الاقتحام هو خلافات بشأن ملفات تعيين شباب لوظائف في الحكومة المؤقتة. يشار إلى أن بلدية «وادي زمزم» تقع على بعد 200 كم من العاصمة طرابلس وتضم مناطق أبونجيم ووادي زمزم، وقد تم استحداث البلدية منذ شهرين وتتبع الحكومة الموقتة.

وتعاني بعض المناطق المتفرقة من انفلات وفراغ أمني نتيجة الأحداث التى تشهدها.