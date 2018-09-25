مجهولون يقتحمون مقر المجلس المحلي لوادي زمزم غرب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 05:12 مساء
مسلحون. (الإنترنت)

اقتحم مجهولون أمس مقر المجلس المحلي لبلدية «وادى زمزم» غرب مدينة سرت، وقاموا بتخريب وعبث بغرفة رئيس المجلس البلدي وسرقة بعض محتوياتها.

وقال مصدر بمكتب شؤون المجلس المحلي لـ«بوابة الوسط»  إن «مجموعة خارجة عن القانون قامت بتهشيم الباب الرئيسيى لمقر بلدية وادي زمزم وتمكنت من الدخول للمقر والعبث بمحتوياته وبعثرة المستندات بمكتب رئيس المجلس البلدي وسرقته».

ورجح المصدر أن يكون الدافع وراء حادث الاقتحام هو خلافات بشأن ملفات تعيين شباب لوظائف في الحكومة المؤقتة. يشار إلى أن بلدية «وادي زمزم» تقع على بعد 200 كم من العاصمة طرابلس وتضم مناطق أبونجيم ووادي زمزم، وقد تم استحداث البلدية منذ شهرين وتتبع الحكومة الموقتة.

وتعاني بعض المناطق المتفرقة من انفلات وفراغ أمني نتيجة الأحداث التى تشهدها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أمن طرابلس» تبدأ إزالة آثار اشتباكات العاصمة وفتح الطرقات العامة
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
الأمن المركزي أبو سليم يؤكد سيطرته على طريق المطار بطرابلس
ليبيا
السراج: المسار الديمقراطي لن يستمر رهينة لـ«النواب».. وسنلجأ لبدائل لإجراء ...
ليبيا
توقيع اتفاق بين تاجوراء وسوق الجمعة لجبر الضرر وإطلاق المحتجزين
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
حفتر: الوضع في طرابلس لن يظل على ما هو عليه
ليبيا
داخلية الوفاق تدعو إلى أقصى درجات الحذر بسبب الأمطار
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف ارتباط الإصابة بالخرف بالتدخين