العريبي ودغيم: قانون الاستفتاء يرتب إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات

عيسى العريبي وزياد دغيم

قال عضوا مجلس النواب عيسى العريبي وزياد دغيم إن إصدار قانون الاستفتاء «يرتب إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، وفق نصِّ الإعلان الدستوري وعلي المفوضية احترام القضاء، وصحيح القانون وندعوها إلى الحياد».

ورفض النائبان في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إحالة مسودة الدستور إلي المفوضية العليا لوجود حكم قضائي صادر بصيغة تنفيذية يمنع إحالتها.

وطالب دغيم والعريبي كل الأجسام السياسية الحالية بالخروج الفوري والسريع من المشهد السياسي بدون استثناء، وذلك «عبر انتخابات برلمانية جديدة لمرحلة انتقالية رابعة».