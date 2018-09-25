طرابلس تستعيد أجواء الهدوء وتساؤلات عما إذا كان الصراع على العاصمة قد انتهى

استعادت العاصمة طرابلس مظاهر الهدوء اليوم الثلاثاء، بعد ليلة من الهلع والتوتر عاشها سكان معظم أحيائها خاصة الجنوبية منها، جرّاء دوي انفجارات القذائف الصاروخيّة التي كانوا يسمعونها حتى ساعات الفجر الأولى، وبدأت الحياة تعود تدريجيا إلى حالتها الطبيعية مع انسحاب قوات مايسمى بـ«اللواء السابع» و«لواء الصمود» الذي يقوده الضابط السابق صلاح بادي.

وأكد شهود عيان أنهم لم يسمعوا اليوم أصوات إطلاق النار والقذائف في الأحياء التي كانت مسرحا للاشتباكات بين اللوائين المذكورين وما يعرف بقوة حماية طرابلس التي تنضوي تحتها «كتيبة ثوار طرابلس» و«الردع المشتركة - أبوسليم» إلى جانب «قوة الردع».

إزالة آثار الاشتباكات

وأعلنت مديرية أمن طرابلس أنها ستبدأ حملة لإزالة آثار الاشتباكات وفتح الطرقات العامة، وإزالة العوائق غدًا الأربعاء، فيما شوهدت بالفعل عمليّات إزالة السواتر الترابية في عدد من الطرق الرئيسة.

وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ 26 أغسطس الماضي، توترًا أمنيًا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وذلك في مناطق صلاح الدين وخلة الفرجان وطريق وادي الربيع وعين زارة

واضطر عدد من سكان مناطق الاشتباكات إلى المغادرة إلى مناطق أخرى خوفًا من تطور المواجهات التي ألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من المنازل والمحال التجارية والمنشآت العامة جراء سقوط القذائف العشوائية.

وفي تطور لاحق، أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، اليوم الثلاثاء عن اتفاق مبدئي بين مايسمى باللواء السابع وكتائب طرابلس، سعى لإنجازه شيوخ وأعيان المصالحة من طرابلس الكبرى وترهونة.

وينص الاتفاق، حسب بن شرادة، على تسليم المواقع إلى القوى المكلفة من المجلس الرئاسي، حسب الترتيبات الأمنية واعتماد اللواء السابع ضمن رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق، وهي النقاط التي لم يجر التأكد من تنفيذها بالكامل.

انسحاب «لواء الصمود»

وجاء الاتفاق في أعقاب انسحاب ما يسمى بـ«لواء الصمود» من معسكر النقلية المجاور لطريق المطار الذي سيطرت عليه الأيام الماضية، بعد «أن صد هجومًا دام أكثر من 48 ساعة متواصلة» على حد ماجاء في منشور بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطالب رئيس المجلس الرئاسي، بحكومة الوفاق، فائز السراج، المجتمع الدولي خلال الاجتماع الوزاري بضرورة توحيد الجهود لمعالجة الوضع الخطير الذي يهدد المدنيين وممتلكاتهم، والبنية التحتية في العاصمة طرابلس.

لكن المبعوث الأممي غسان سلامة، أعاد الحديث في الاجتماع نفسه بقوله إن البعثة «تجمع الأدلة ونعد قوائم لتقديمها إلى مجلس الأمن» لفرض عقوبات على مقوضي السلم والأمن في العاصمة الليبية».

ويتساءل كثير من أبناء العاصمة ومتابعون للشأن الليبي، ما إذا كان الصراع على العاصمة قد انتهى، أم أن أمها جولات أخرى في ظل استمرار وجود المجموعات المسلح وتوفر السلاح خارج شرعية الدولة، مع استمرار الفراغ الأمني الذي سببه غياب قوات نظامية من جيش وشرطة يمكن أن تعهد إليها مهمة حماية العاصمة وضمان إنهاء الأعمال العدائية المسلحة من قبل مختلف الأطراف.