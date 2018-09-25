مصباح دومة: التعديل الدستوري لقانون الاستفتاء بالتوقيعات فقط «قفز على المراحل»

عضو مجلس النواب مصباح دومة. (الإنترنت)

رفض عضو مجلس النواب، مصباح دومة، قرار المجلس حول تعديل الإعلان الدستوري بالتوقيعات، لتمرير قانون الاستفتاء، قائلاً إنه «إجراء مخالف للنظام الداخلي للبرلمان والقانون».

وقال دومة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه إذا كانت القوانين والقرارات عن طريق التصويت في مجلس النواب، وإعطاء الثقة للحكومة بالاقتراع السري مسموح به، فمن باب أولى أن يحذو التعديل الدستوري الحذو نفسه، وأن يحضر الأعضاء الموقعون إلى جلسة رسمية والتصويت لكيلا يكون هناك تشويش على التعديل، ومخالفة للائحة الداخلية الصادرة بقانون رقم 4 لسنة 2014 الفصل الثاني (التصويت) من المادة 138 إلى 142.

وتابع: «نحن مع أن يقول الشعب الليبي كلمته في مشروع الدستور، غير أنه من المفترض وجود خطة كاملة تتضمن دسترة الاتفاق السياسي»، مشيرًا إلى «ما اتفق عليه مجلسا النواب والدولة التي كلّف بها رئيس لجنة الحوار في الجلسة الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 13 سبتمبر 2018، التي مرر فيها قانون الاستفتاء والتوافق على إجراء تعديل دستوري شامل، غير ذلك فإن التعديل الدستوري بهذه الطريقة قفز على المراحل، فلا تستطيع القيام بالاستفتاء دون وجود سلطة تنفيذية ومؤسسات مدنية وأمنية وعسكرية موحدة، تحمي صناديق الاستفتاء من العبث كما حصل في انتخاب بعض البلديات».

ويشار إلى أنه «من باب أولى القيام بالاستفتاء على استمرارية المجلس وفق الإعلان الدستوري، وإلغاء التمديد الساري المفعول الآن ما دام رفع العائق الذي مدد على أساسه مجلس النواب ولايته»، مؤكدًا أن «المرحلة الانتقالية الحالية يجب أن نضع لها نهاية بخطة متكاملة، تسلم من خلالها السلطة إلى جسم منتخب وفق دستور دائم، وفِي وجود مؤسسات موحدة للحفاظ على وحدة البلد المعرضة للتفتت في ظل الانقسام السياسي القائم».