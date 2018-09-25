عقاب: ثلاث خطوات مختلفة وجوهرية لحل الأزمة الليبية

النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب. (أرشيفية: الإنترنت)

قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، إن إقرار الإصلاحات الاقتصادية وتمرير قانون الاستفتاء، وبدء الخوض بشكل جاد في تنفيذ الترتيبات الأمنية، ثلاث خطوات مختلفة مفصلية وجوهرية باتجاه حل الأزمة.

واعتبر عقاب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هذه الخطوات تتطلب دعم ومساندة والتفاف وتبني الشارع الليبي لها لإنجازها.

وأصدر السراج في 19 سبتمبر الجاري، قرارًا بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جاء بعد أيام من الإعلان عن عزمه إجراء تعديل وزراء في حكومة الوفاق الوطني وتعيين قيادات جديدة للمناصب العسكرية والأمنية العليا.