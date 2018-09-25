سلامة يبحث مع عدد من النواب استبدال الجماعات المسلحة بـ«قوات نظامية»

المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة خلال لقائه عددًا من أعضاء مجلس النواب في العاصمة طرابلس. (صورة من البعثة الأممية)

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، مع عدد من أعضاء مجلس النواب تبعات أعمال العنف على سكان العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن اللقاء الذي عقد في مقر البعثة بالعاصمة طرابلس، أكد خلاله الجميع ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار، وضمان أن يتمكن الأطفال من بدء العام الدراسي، وأهمية استبدال الجماعات المسلحة بقوات نظامية من كل أنحاء ليبيا.

وكان المبعوث الأممي، قال خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في نيويورك، أمس حول ليبيا، إن هناك حاجة لتحرير الحكومة من سيطرة الجماعات المسلحة، مؤكدًا أن الأولويات الآن هي التخفيف من حدة العنف والبدء في تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة في طرابلس ودعم لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وتفعيل قوة فض الاشتباك وبسط الأمن وفرض عقوبات على منتهكي القانون الإنساني الدولي والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.

المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة خلال لقائه عددًا من أعضاء مجلس النواب في العاصمة طرابلس. (صورة من البعثة الأممية)

المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة خلال لقائه عددًا من أعضاء مجلس النواب في العاصمة طرابلس. (صورة من البعثة الأممية)