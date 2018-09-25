آمر منطقة الخليج العسكرية يتفقد مناطق الهلال النفطي

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 01:34 مساء
آمر منطقة الخليج العسكرية يتفقد مناطق الهلال النفطي. (الإنترنت)

تفقد آمر منطقة الخليج العسكرية وآمر غرفة عمليات أجدابيا وضواحيها، العميد فوزي المنصوري، منطقة السدرة وصولاً إلى المناطق المتاخمة لمدينة سرت.

وقال مسؤول مكتب الإعلام والتوثيق بالمنطقة العسكرية، حسن طاهر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء إن آمر المنطقة العسكرية الخليج العسكرية وآمر غرفة عمليات أجدابيا وضواحيها، العميد فوزي المنصوري، قام بالمرور خلال جولته على الوحدات المرابطة بتلك المنطقة للاطمئنان على سير العمل هناك.

وأكد آمر منطقة الخليج العسكرية وآمر غرفة عمليات أجدابيا وضواحيها أن هذه الجولة «تأتي لرفع المعنويات للوحدات المرابطة بمنطقة الهلال النفطي، والتي تقوم بحراسة وتأمين قوت الشعب الليبي الذي تعرض لأكثر من مرة لهجمات المجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون».

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