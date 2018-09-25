سويكر: تمرير قانون الاستفتاء بالتوقيعات «مخالف للنظام الداخلي والقانون»

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 01:06 مساء
عضو مجلس النواب سليمان سويكر. (أرشيفية: الإنترنت)

استنكر عضو مجلس النواب، سليمان سويكر، قرار المجلس حول تعديل الإعلان الدستوري بالتوقيعات، لتمرير قانون الاستفتاء، قائلاً إنه «إجراء مخالف للنظام الداخلي للبرلمان والقانون».

وقال سويكر في تصريح إلى «بوابة الوسط» من طبرق اليوم الثلاثاء: «منذ شهر تقريبًا كان هناك نقاش حول بعض مواد القانون التي تتعارض مع الإعلان الدستوري، وضرورة تحصينه بتعديل الإعلان الدستوري، وبالفعل قمنا نحن النواب بالتوقيع على تعديل الإعلان الدستوري على أن يتم عرضه علينا من اللجنة التشريعية للتصويت عليه، ثم تفاجأنا أمس باستغلال تلك التوقيعات دون عرض التعديل من اللجنة التشريعية أو مناقشته داخل القاعة، لذلك طالبنا بضرورة شطب أسمائنا من الورقة، لأن هذا إجراء مخالف للنظام الداخلي للبرلمان والقانون».

وأضاف عضو مجلس النواب أن «قانون الاستفتاء لم يتم التصويت عليه داخل القاعة، مما يعد انتهاكًا للنظام الداخلي للبرلمان»، مشيرًا إلى أنه «سيتوجه هو وبعض النواب للطعن في هذه القرارات المخالفة والتزوير الذي حدث في التوقيعات أيضًا».

وتابع: «لو كان يحق للمجلس إجراء تعديل دستوري بالتوقيعات كما تم أمس كنا استطعنا تضمين الاتفاق السياسي منذ ثلاث سنوات».

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