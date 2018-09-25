الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 01:10 مساء

واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ظهر اليوم الثلاثاء، بفارق 8 قروش عن السعر الذي سجله ظهر أمس الإثنين.

كما تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة والجنيه الاسترليني، بفارق 7 قروش و قرش واحد على التوالي، إذ سجل اليورو 6.29 دينار اليوم مقابل 6.36 دينار أمس، والإسترليني 6.95 دينار مقابل 6.96 دينار.

في حين تحسن كل من الدينار التونسي والليرة التركية بفارق 3 قروش وقرش واحد على التوالي.

ومنذ صدور قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأربعاء الماضي، بتحديد رسم بـ183% على مبيعات المصارف من النقد الأجنبي، لوحظ خلال الأيام الخمسة الماضية هبوط سعر صرف الدولار بنسبة 11% أمام الدينار، كما هبط سعر صرف كل من اليورو والاسترليني بنسبة 11.3% و 12.75% على التوالي خلال الفترة نفسها.

 

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