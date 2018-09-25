«لواء الصمود» يقر بانسحابه من معسكر النقلية جنوب طرابلس

عربة عسكرية تابعة لما يعرف بـ«لواء الصمود». (بوابة الوسط)

أقر ما يعرف بـ«لواء الصمود» انسحابه من معسكر النقلية الذي كانت تسيطر عليه إحدى الميليشيات، بعد صده هجومًا دام أكثر من 48 ساعة متواصلة.

وأشار في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إلى «استخدام الميليشيات شتى أنواع الأسلحة»، منوهًا إلى أن «اللواء اضطر للانسحاب بعد نفاد الذخيرة، وحفاظًا على مقاتليه»، على حد وصفه.

وأكد أن «الميليشيات لم تغنم أي شيء من عتاده، وأن صور دخول المعسكر لم تظهر أي نوع من الاشتباك المباشر».

كان ما يسمى بـ«لواء الصمود» أعلن وصول الدفعة الأولى من الإمدادات والدعم العسكري، قال إنها من مدينة مصراتة إلى معسكر النقلية بطريق المطار جنوب طرابلس أمس الإثنين.

