بلدية سرت: توفير مستلزمات التدريس لـ107 مؤسسات تعليمية في المدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 11:36 صباحا
عميد بلدية سرت يبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. (صورة من بلدية سرت)

بحث عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع قيادات تعليمية في المدينة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي، محمد الأميل، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع الذي عقد مساء الإثنين، خصص لاستعراض الخطوات التي اتخدتها البلدية ومراقبة التعليم فيما يتعلق بالاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد، وكذلك تمت مناقشة آلية توزيع الدعم المقدم من البلدية إلى المؤسسات التعليمية.

ويشمل الدعم، التجهيزات التي يحتاجها المعلم، بداية من الخطاط إلى السبورة وكل مستلزمات التدريس والعملية التعليمية، وأيضًا توفير التجهيزات الخاصة بالنشاط الرياضي والموسيقى لكل المؤسسات التعليمية التي يبلغ عددها مئة وسبع مؤسسات تعليمية.

وأضاف الأميل أن المجتمعين اتفقوا على أن تقوم مراقبة التعليم بالتنسيق مع المكاتب الخدمية التابعة لها بحصر المطلوب لكل مؤسسة تعليمية، مشيرًا إلى أنهم استعرضوا احتياجات ديوان مراقبة التعليم من القرطاسية والأدوات المكتبية والحاسب الآلي، واتفقوا على أن يتم توفيرها بالكامل خدمة لقطاع التعليم.

حضر الاجتماع مراقب شؤون التعليم بسرت مفتاح عبدالكافي، ومدير مكتب الخدمات التعليمية مفتاح عقيلة، مدير الصلول وأبوهادي والغربيات وجارف عبدالسلام الشريف، ومدير مكتب التعليم الثانوي محمود مليطان، ومدير مكتب شؤون المجلس البلدي علي الهادي.

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