فرنسا: لسنا مستعدين للسماح لـ«أكواريوس» بالرسو وإنزال عشرات المهاجرين في مرسيليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 11:07 صباحا
السفينة «أكواريوس» تبحر من ميناء مرسيليا. (فرانس برس)

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن بلاده غير مستعدة في الوقت الراهن للسماح لسفينة إنقاذ المهاجرين «أكواريوس» بالرسو وإنزال عشرات المهاجرين في ميناء مرسيليا.

والسفينة «أكواريوس2» هي سفينة الإنقاذ الوحيدة التي ما زالت تعمل في منطقة وسط البحر المتوسط وتنقذ المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من ليبيا في الكثير من الأحيان.

وأضاف الوزير، ردًا على سؤال لقناة (بي إف إم) التلفزيونية عن استعداد باريس للرد بالموافقة على طلب جمعيات خيرية بالسماح بإنزال 58 شخصًا على متن السفينة في الميناء الواقع جنوب البلاد: «في الوقت الراهن لا»، بحسب «رويترز».

وقال لو مير إن السفن يتعين أن ترسو في أقرب ميناء بموجب القوانين الأوروبية ومرسيليا ليس الأقرب.

وأضاف: «في قضايا الهجرة يتعين التعامل مع الأمر بحزم ووضوح واحترام القوانين الأوروبية».

وتلقت الجمعيات الخيرية صدمة كبيرة الإثنين بعدما ألغت سلطات بنما ترخيص السفينة أكواريوس ليضاف ذلك إلى منع رسو القوارب التابعة لتلك الجمعيات في الموانئ الإيطالية.

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