«تعليم الوفاق» يوجه بالإسراع في صرف علاوة الحصة والميزانيات التشغيلية للمدارس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 10:41 صباحا
وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل. (تعليم الوفاق)

أكد وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور عثمان عبدالجليل، ضرورة الإسراع في إتمام إجراءات علاوة الحصة للمعلمين وإعطائها الأولوية القصوى وإحالتها على وجه السرعة إلى وزارة المالية للصرف.

وشدد وزير تعليم الوفاق، خلال اجتماع عقده مساء الإثنين، على ضرورة العمل لإنجاز الميزانيات التشغيلية للمؤسسات التعليمية، مبرزًا أهمية تجهيزها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار الى أنه بواسطة هذه الميزانية تستطيع كل مدرسة انطلاقًا من بداية الدراسة تسيير العمل داخلها وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها اليومية كافة.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة مصطفى حمزة، ومديرا مكتبي المراجعة وضمان الشفافية ومكافحة الفساد، والمراقب المالي ومساعده، سير الإجراءات الإدارية والمالية بالوزارة، ولا سيما إجراءات علاوة الحصة للمعلمين والميزانيات التشغيلية للمدارس.

من جهته، قال وكيل الوزارة عادل جمعة، إن قيمة الميزانية التشغيلية لكل مدرسة ستخصص طبقًا لعدد الفصول الدراسية الفعلية بالمدرسة، وتأسيسًا على هذا المعيار، وبناء على عدد المدارس ستخصص القيمة الإجمالية للميزانية بكل مراقبة، مشيرًا إلى أنه سيتم في غضون الأيام القريبة القادمة نشر قوائم تفصيلية تبين مخصصات كل مدرسة وأوجه صرفها والقيمة الإجمالية للميزانية لكل مراقبة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وكانت وزارة التعليم شرعت في إحالة علاوة الحصة والميزانية التشغيلية لوزارة المالية، حيث قامت بإحالة إجراءات علاوة الحصة لـ14 مراقبة تعليمية إلى وزارة المالية، لافتة إلى أن إجراءات علاوة الحصة لباقي المراقبات ستحال تباعًا بعد مراجعتها وتدقيقها والتأكد من صحتها.

وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل. (تعليم الوفاق)
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