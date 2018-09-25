العثور على جثة مواطن اختفى في ظروف غامضة بشحات‎

صورة المواطن الذي عثر على جثته في شحات. (الوسط)

عثرت الأجهزة الأمنية في شحات على جثة المواطن محمد ميكائيل العوامي، الذي اختفى منذ أكثر من أسبوعين في ظروف غامضة.

وقال مصدر أمني في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن قسم البحث الجنائي توصل إلى الجاني بعد ضبط سيارة المجني عليه في مدينة درنة، مشيرًا إلى أن قائد المركبة اعترف بعد التحقيق معه بهوية بائعها.

وأضاف أن القسم ألقى القبض على الجاني الذي يقطن ببلدة الأبرق شرق المدينة، مؤكدًا أنه اعترف خلال التحقيق بقتله العوامي ودفنه داخل غرفة صغيرة، لافتًا إلى أن القسم قام بالانتقال فورًا إلى المكان واستخرج الجثة.

وكان مصدر محلي قال لـ«بوابة الوسط»، في وقت سابق، إن المواطن محمد ميكائيل العوامي اختفى خلال نهار جمعة 7 سبتمبر في ظروف غامضة، مضيفًا أن ذويه حاولوا التواصل معه عبر هاتفه الشخصي لكن دون جدوى.