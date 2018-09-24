سقوط قذائف بمنطقة مشروع الهضبة في طرابلس وحريق قرب شركة الشرارة
القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 11:40 مساء
أفاد مصدر أمني، لـ«بوابة الوسط» مساء الإثنين، بسقوط قذائف عشوائية، في منطقة مشروع الهضبة الزراعي، بالعاصمة طرابلس، وحريق قرب مقر شركة الشرارة خلف خزانات النفط بطريق المطار، دون تسجيل أية أضرار بشرية حتى الآن.
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