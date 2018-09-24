منسقة الشؤون الإنسانية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد الاقتتال في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 11:26 مساء

أعربت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، مساء الإثنين، عن عميق القلق إزاء الآثار الإنسانية لتصاعد الاقتتال الدائر في طرابلس.

وقالت ريبيرو في بيان نشر قبل قليل إن الفريق القطري للعمل الإنساني في ليبيا يحذر من العواقب الوخيمة لتفاقم الأزمة الإنسانية في طرابلس، ودعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وغير مشروط ودون عوائق إلى المدنيين المتضررين في العاصمة.

وحث الفريق الأممي أطراف النزاع على احترام المدنيين والمنشآت المدنية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم، إلى جانب التقيد التام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان.

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