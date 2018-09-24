الخطوط الأفريقية تنفي احتجاز إحدى طائراتها في تركيا

نفى الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية، عمران الزبادي، مساء الإثنين، ما تداولته وسائل إعلام محلية، عن احتجاز السلطات التركية، إحدى طائراتها في أسطنبول.

وقال زبادي في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، إن الخبر عارٍ عن الصحة، وأن الطائرة كانت في حالة صيانة لأحد إطاراتها، وأنها أقلعت باتجاه مطار مصراتة.

وحول الديون المتراكمة التي حالت دون استمرار التشغيل إلى مطار أتاتورك، طالب السلطات التدخل العاجل والإيعاز لمصرف ليبيا المركزي بتسهيل الإجراءات المالية حتى تتمكن الشركة من الإيفاء بالتزاماتها مع شركات الخدمات والمناولة بالمطارات الدولية.