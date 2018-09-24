ورشة عمل عن دور المرأة في الانتخابات وصنع القرار والمشاركة السياسية بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 10:27 مساء

اختتمت ظهر اليوم الإثنين بقاعة إدارة الخدمات الصحية في طبرق، ورشة عمل عن دور المرأة في الانتخابات وصنع القرار والمشاركة السياسية والتي أقيمت تحت إشراف فريق الرائدة التابع للمنظمة الليبية للتنمية.

وقالت حنان عبدالقادر إحدى مقدمات ومنظمات الورشة لـ«بوابة الوسط» إن الورشة استمرت أربعة أيام واستهدفت عنصر المرأة العاملة في مركز التوحد وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وقطاع التعليم وإدارة الخدمات الصحية بطبرق.

وأوضحت عبدالقادر أن المشاركات في فعاليات الورشة جرى اختيارهن «بشكل عشوائي» وجرى إطلاعهن بشروح وافية عن دور المرأة وعن مشاركاتها السياسية في الانتخابات وغيرها مع ذكر أمثلة كثيرة.

وأضافت أن الورشة تطرقت إلى قضايا «المواطنة: حقوق وواجبات ومشاركة» و«المواطن والعملية الديمقراطية» و«التنوع الاجتماعي» و«حوار وقبول الآخر» و«دور المرأة في وضع السياسات العامة للدولة» و«المرأة القيادية».

وأكدت عبدالقادر أن المشروع يستهدف «إعداد المرأة إعدادًا جيدًا وتأهيلها للمشاركة السياسية، بما يعزز تنمية قدراتها السياسية وحثها على المشاركة والمساهمة في زيادة نسبة فاعلية المرأة في العملية السياسية الليبية بمدن طبرق والبيضاء وبنغازي».

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