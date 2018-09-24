حفتر: الوضع في طرابلس لن يظل على ما هو عليه

أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أن «الوضع في طرابلس لن يظل على ما هو عليه»، وأن ما يحدث هناك «لا علاقة للجيش به ولكنه لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما يحدث للمواطنين من انتهاكات وقتل» وفق ما نقله مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء حديث المشير حفتر خلال استقباله لوفد من مشايخ وأعيان وحكماء مناطق غرب وجنوب ليبيا، الذين زاروه اليوم الإثنين في مدينة بنغازي «لمطالبته بالتدخل لوضع حد لما يحدث في طرابلس، ومناقشة بعض مشاكل الجنوب».

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أكد للوفد «أن الجيش سيتحرك في الوقت المناسب بما يثلج صدور الناس الذين ضاقوا ذرعًا من تناحر الميليشيات المسلحة».

وأضاف مكتب إعلام القيادة العامة أن وفد مشايخ وأعيان وحكماء مناطق غرب وجنوب ليبيا هنأ المشير خليفة حفتر «بانتصار القوات المسلحة على الجماعات الظلامية في شرق البلاد وبسط الأمن بها وأنهم يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة بقيادته».