حفتر: الوضع في طرابلس لن يظل على ما هو عليه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 09:12 مساء

أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أن «الوضع في طرابلس لن يظل على ما هو عليه»، وأن ما يحدث هناك «لا علاقة للجيش به ولكنه لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما يحدث للمواطنين من انتهاكات وقتل» وفق ما نقله مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء حديث المشير حفتر خلال استقباله لوفد من مشايخ وأعيان وحكماء مناطق غرب وجنوب ليبيا، الذين زاروه اليوم الإثنين في مدينة بنغازي «لمطالبته بالتدخل لوضع حد لما يحدث في طرابلس، ومناقشة بعض مشاكل الجنوب».

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أكد للوفد «أن الجيش سيتحرك في الوقت المناسب بما يثلج صدور الناس الذين ضاقوا ذرعًا من تناحر الميليشيات المسلحة».

وأضاف مكتب إعلام القيادة العامة أن وفد مشايخ وأعيان وحكماء مناطق غرب وجنوب ليبيا هنأ المشير خليفة حفتر «بانتصار القوات المسلحة على الجماعات الظلامية في شرق البلاد وبسط الأمن بها وأنهم يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة بقيادته».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داخلية الوفاق تدعو إلى أقصى درجات الحذر بسبب الأمطار
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي
ليبيا
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
تهريب البشر من السودان وتشاد إلى ليبيا.. المسارات والحلول (رؤية من داخل الكفرة)
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوكاكولا» قد تضيف لمشروباتها مادة موجودة في الماريغوانا