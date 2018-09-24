لجنة الأزمة: نزوح 5000 عائلة من مناطق الاشتباكات في طرابلس

قالت الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي هند شوبار، الإثنين، إن جهازي الإسعاف، والهلال الأحمر، تمكنا من فتح ممرات آمنة لخروج 27 عائلة عالقة من مناطق الاشتباكات منها 18 في منطقة سيدي سليم بطريق المطار، و9 في عين زارة.

وأعلنت شوبار في تقرير نشرته إدراة التواصل على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، نزوح أكثر من 5000 عائلة من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس للمدن الأخرى حسب إحصائيات مكاتب الشؤون الاجتماعية في المناطق واللجان المكلفة من وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين.

الكهرباء ومنتجات النفط

كما أكدت وصول إنتاج شركة الكهرباء 4600، ميجاوات من الطاقة وتسجيل عجز 1000ميجاوات، رغم إصابة 18 خطًا من خطوط الضغط العالي في منطقة مشروع الهضبة.

وفي معرض تقريرها استعرضت شوبار، تقرير شركة البريقة لتسويق النفط ليوم أمس الذي يؤكد مبيعات منتج كيروسين الطيران لمطار مصراتة كمية 134.176، لتر ولمطار معيتيقة 2400 لتر و بيع عدد 7035 أسطوانة من مستودع الهاني وتحويل 189 طنًا من مستودع الهاني إلى مستودع الزاوية بالإضافة لبيع وقود من الناقلة أنوار أفريقيا ، وكمية 4.300.000، لتر من مستودع بن جابر .

تكدس القمامة

وأشارت لمشكلة تكدس القمامة في شوارع طرابلس رغم الجهود التي تبذل من قبل شركة الخدمات العامة وفق الإمكانات المتاحة التي تعاني عجزًا في السيارات، وإغلاق مكب سيدي السائح وعدم قدرة مكب أبو سليم المرحلي استقبال القمامة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة سعي وزارة الحكم المحلي توفير مكب بديل في ضواحي طرابلس لحل مشكلة القمامة.

توفر الدقيق

كما أكدت توفر مخزون الدقيق حسب التقارير الواردة إليهم من وزارة الاقتصاد وتأكيدها عمل اللجنة على زيادته في المخازن بما يكفي لأسابيع وأشهر مقبلة.

ونوهت إلى استلام كل المناطق من سرت شرقًا حتى زوارة غربًا، مرورًا بمناطق الجنوب مخصصاتها من الدقيق ومساهمته في انخفاض سعر الخبز خلال الأيام الماضية وبيعه بالسعر الذي حددته وزارة الاقتصاد.