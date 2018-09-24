الهادي الصغير: 126 نائبًا وقّعوا على إقرار قانون الاستفتاء والتعديل الدستوري

قال رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، الهادي الصغير، إن «126 عضوًا» بالمجلس وقعوا على إقرار قانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن «النصاب القانوني لجلسة التصويت هو 119 صوتًا».

وأضاف الصغير في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه بالعدد الموقع بالموافقة على تمرير قانون الاستفتاء والتعديل الدستوري «فقد تحقق النصاب القانوني اللازم لإجراء التعديل الدستوري» مؤكدًا أن «هذا العدد هو العدد النهائي بعد انسحاب بعض الموقعين».

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وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قال لـ«بوابة الوسط» إن المجلس أقر «التعديلات الخاصة بمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد خلال جلسة اليوم عن طريق توقيع أكثر من 135 عضوًا من المجلس بالموافقة».

وقال عضو اللجنة التشريعية بالمجلس صالح افحيمه، إن إقرار قانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري جاء «وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة السابقة وبتوقيع الأعضاء» موضحًا أنه جرى «الاتفاق على التعديل في المادة الثلاثين (بالإعلان الدستوري) بحيث يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر (برقة وفزان وطرابلس) وإضافة شرط أن يتم الحصول على 50%+1 من المقترعين لكل دائرة ثلثي المقترعين على كامل البلاد وبهذا التعديل تم تحصين المادة السادسة والقانون».