بمشاركة السراج وسلامة من طرابلس... اجتماع وزاري حول ليبيا في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 06:47 مساء

أعلن المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الطاهر السني، بدء الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة مستجدات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا.

وأوضح السني في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» أن كلاً من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة سيقدمان إحاطتهما للاجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) من العاصمة طرابلس.

ويشارك في الاجتماع المفوض بوزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، والجزائر عبدالقادر مساهل، وتونس خميس الجهيناوي وتشاد، والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأووربية فيديريكا موغيريني.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن سلامة انضم للاجتماع وأطلع المشاركين على الوضع الأمني في العاصمة طرابلس والإصلاحات الاقتصادية وآخر المستجدات السياسية.

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