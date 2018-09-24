«يونيسف»: نصف مليون طفل عرضة لـ«خطر مباشر» في طرابلس

أطفال يلعبون بالقرب من فواهة الدبابة. (أرشيفية: الوسط)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» الإثنين من أن نصف مليون طفل في العاصمة الليبية طرابلس معرضون لخطر مباشر بينما بات أكثر من 2,6 مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا.

وقالت المنظمة في بيان، وفق «فرانس برس»، إن «نصف مليون طفل في طرابلس في خطر مباشر» مع تصاعد القتال «وأكثر من 2,6 مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا».

وأسفرت المعارك بين المجموعات المسلحة المتناحرة عن منذ 27 أغسطس، عن سقوط 115 قتيلاً على الأقل حوالى 400 جريح، حسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الليبية مساء السبت.

وقال المدير الإقليمي لـ«يونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خِيرْت كابالاري «أُصبنا بصدمة وحزن إثر تقارير حول مقتل عائلة بأكملها اليوم، بمن فيهم طفلان، نتيجة تعرض منزلهم للقصف في طرابلس». وأوضح أنه بذلك «يرتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا إلى ثمانية منذ 27أغسطس الماضي».

وأكد أن «عددا أكبر بكثير من الأطفال يواجهون انتهاكات متعددة لحقوق الطفل»، مشيراً إلى تقارير حول «مزيد من الأطفال يجري تجنيدهم للقتال، ما يعرضهم لخطر محدق. وقد قتل طفل واحد على الأقل نتيجة لذلك».

وأوضح كابالاري «مع تصاعد الاشتباكات في جنوب طرابلس، تعرضت أكثر من 1200 عائلة خلال ال48 ساعة الماضية وحدها للتهجير». وأضاف أنه «بذلك يصبح العدد الإجمالي للنازحين أكثر من 25 ألف شخص واليونيسف وتقدر أن نصف هذا العدد هو من الأطفال».

وحذر من نقص المياه والكهرباء وتفشي الحصبة واستخدام المزيد من المدارس لإيواء عائلات نازحة «ما قد يؤدي الى تأخير موعد بدء السنة الدراسية (المحدد) في الثالث من أكتوبر». أاشار إلى أنه «بالنسبة للأطفال الذين يتنقلون عبر البلاد في ليبيا، هذا العنف يزيد من معاناتهم الشديدة». وقال إن «مئات اللاجئين والمهاجرين المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، اضطروا إلى التنقّل بسبب العنف».

«يونيسيف» تحذر من عواقب المواجهات في طرابلس على الأطفال

ودعا كابالاري أطراف النزاع إلى «حماية الأطفال في جميع الأوقات». وعلى الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في 4 سبتمبر الحالي، تجددت المعارك هذا الأسبوع وبخاصة في حي صلاح الدين وعلى الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الذي دُمّر في 2014.