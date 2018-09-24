توقف خدمات الاتصالات في بني وليد

أعمال صيانة لأحد كوابل الاتصالات المقطوعة. (أرشيفية: الإنترنت)

توقفت خدمات الاتصالات الخاصة بشركة «هاتف ليبيا» وشركة «المدار» وشركة «ليبيانا» منذ فجر اليوم الاثنين في مدينة بني وليد.

وذكر مصدر بشركة «هاتف ليبيا»، لـ«بوابة الوسط» أن سبب توقف خدمات الاتصالات يعود إلى قطع في كابل الألياف البصرية على بعد 7 كيلو مترات من محطة قصر بن غشير في اتجاه شركة النهر بسوق الأحد.

وأضاف المصدر أن الأوضاع الأمنية السيئة التي تشهدها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس لم تمكن فريق الصيانة من الدخول إلى موقع قطع الكابل لإصلاحه، منوهًا إلى أن شركة «هاتف ليبيا» تبحت عن مسار بديل لإعادة خدمات الاتصالات.