حملة أمنية لمكافحة الظواهر السلبية في جالو

يُواصل جُنود قسم النّجدة التابع لمديرية أمن جالو بمنطقة الواحات، حملة أمنية بدأت قبل أيام بهدف مكافحة الظواهر السلبية المنتشرة في البلدية.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن الحملة تستهدفت «إغلاق مطاعم ومحال العمالة الوافدة التي انتشر فيها بيع الحبوب المهلوسة والخمر وإيواء المهاجرين غير الشرعيين بداخلها»، إضافة إلى إزالة الزجاج المعتم من السيارات.

وأضاف المصدر أن الحملة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة لايحملون أوراق رسمية، مشيرًا إلى أنهم عثروا بحوزة عدد منهم على «حجابات سحر وأسلحة».

وطالب المصدر الأمني، أهالي بلدية أوجلة بضرورة تقديم العون والمساندة للأجهزة الأمنية والإبلاغ عن كافة الخروقات الأمنية والظّواهر الهدّامة التي تؤثر سلبًا على الشباب خاصة والبلدية بصفة عامة.