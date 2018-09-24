انطلاق المؤتمر العلمي الخامس للبيئة والتنمية المستدامة في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 04:20 مساء

انطلقت صباح اليوم الإثنين، بمسرح الضمان الاجتماعي في مدينة أجدابيا، فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للبيئة والتنمية المستدامة بالمناطق الجافة وشبه الجافة، التي تتواصل على مدى يومين.

حضر افتتاح المؤتمر وزير التعليم بالحكومة الموقتة الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز، ورئيس جامعة أجدابيا الدكتور موسى المقريف، ومدير الأمن العميد سالم محمد عمر ماضي ووكيل ديوان البلدية عطية الكاسح وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.

وقال عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر محمد القطعاني لـ«بوابة الوسط» إن المؤتمر تنظمه جامعة أجدابيا برعاية من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.

وأضاف القطعاني، أن المشاركين من جميع الجامعات الليبية وأن القاعات الدراسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة اجدابيا ستكون مخصصة لانعقاد جلسات المؤتمر التي سيقدم خلالها 130 ورقة بحثية مقسمة على تسعة محاور كل حسب تخصصه.

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