«ليبيا للاتصالات» تعاين معوقات الإنترنت في سرت

برج اتصالات بأحد المدن الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

كلفت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية فريقًا من المهندسين والفنيين بزيارة مدينة سرت للوقوف عن كثب على المعوقات الفنية التى تعانى منها شبكة الإنترنت بسرت، وخاصة ضواحي سرت الشرقية والغربية وجنوبها أبوهادي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت والمكلف بالإعلام، محمد الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مهمة الفريق الهندسي التابع للشركة وضع آلية لتطوير شبكة الجيل الثالث والجيل الرابع.

واجتمع عميد بلدية سرت، مختار خليفة فرج، بمكتبة بسرت اليوم الإثنين مع الفريق الفني بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية الذي يزور سرت حاليًا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت أن الاجتماع ناقش المعوقات كافة التي تواجة شبكة الإنترنت بسرت وضواحيها والعمل على تطويرها وزيادة تغطيتها وتقويتها كي تقدم أفضل الخدمات لسكان سرت.

يشار إلى أن سكان المناطق بضواحي سرت يعانون من عدم وصول التغطية لشبكات الإنترنت.

