رئيس «الأحوال المدنية» : مكاتب المصلحة لم تتضرر بسبب الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 03:34 مساء
بالتمر خلال لقاء مع مدراء الإدارات فى العاصمة طرابلس. (بوابة الوسط)

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر إن جميع مكاتب مصلحة الأحوال المدنية لم تتضرر جراء تلك الاشتباكات التي تشهدها مدينة طرابلس منذ 26 أغسطس الماضي.

وأشار خلال لقاء مع مدراء الإدارات فى العاصمة طرابلس اليوم الاثنين إلى أن كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالمواطنين محفوظة جيدا، مطمئنا المواطنيين على مستنداتهم وأن العمل جار في كافة مكاتب المصلحة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها العاصمة.

وناقش الاجتماع كافة المعلومات والمعوقات التي تهم المواطنيين في طرابلس الكبري، ومناطق الاشتباكات جنوب وجنوب شرق طرابلس، وأكد بالتمر أن العمل مستمر فى كافة مكاتب المصلحة ولَم يتوقف في العاصمة طرابلس، وأن كافة مدراء المكاتب والموظفين متواجدون لتقديم ما يحتاجه المواطن من مستندات تخصه.

وأشار إلى الاتفاق على تقديم الخدمات للمواطنين النازحين، الذين تضرروا من الاشتباكات من خلال إدارة شئون المواطنين، التي ستباشر أعمالها من مقرها الجديد بحي الأندلس، لتسهيل عملية الحصول على ما يحتاحونه من مستندات تخص حياتهم اليومية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
عقيلة صالح: انتخاب رئيس لليبيا هو الحل الوحيد للأزمة
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوكاكولا» قد تضيف لمشروباتها مادة موجودة في الماريغوانا