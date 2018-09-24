رئيس «الأحوال المدنية» : مكاتب المصلحة لم تتضرر بسبب الاشتباكات

بالتمر خلال لقاء مع مدراء الإدارات فى العاصمة طرابلس. (بوابة الوسط)

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر إن جميع مكاتب مصلحة الأحوال المدنية لم تتضرر جراء تلك الاشتباكات التي تشهدها مدينة طرابلس منذ 26 أغسطس الماضي.

وأشار خلال لقاء مع مدراء الإدارات فى العاصمة طرابلس اليوم الاثنين إلى أن كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالمواطنين محفوظة جيدا، مطمئنا المواطنيين على مستنداتهم وأن العمل جار في كافة مكاتب المصلحة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها العاصمة.

وناقش الاجتماع كافة المعلومات والمعوقات التي تهم المواطنيين في طرابلس الكبري، ومناطق الاشتباكات جنوب وجنوب شرق طرابلس، وأكد بالتمر أن العمل مستمر فى كافة مكاتب المصلحة ولَم يتوقف في العاصمة طرابلس، وأن كافة مدراء المكاتب والموظفين متواجدون لتقديم ما يحتاجه المواطن من مستندات تخصه.

وأشار إلى الاتفاق على تقديم الخدمات للمواطنين النازحين، الذين تضرروا من الاشتباكات من خلال إدارة شئون المواطنين، التي ستباشر أعمالها من مقرها الجديد بحي الأندلس، لتسهيل عملية الحصول على ما يحتاحونه من مستندات تخص حياتهم اليومية.