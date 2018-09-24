كيف تأثرت أسعار العملات بالسوق السوداء بعد أيام من فرض رسم الـ183%؟

تفاعلت السوق السوداء مع قرار فرض رسم بنسبة 183% على مبيعات النقد الأجنبي، إذ هبطت أسعار عدد من العملات الدولية التي يكثر الطلب عليها، في مقدمتها الدولار الأميركي واليورو والإسترليني.

وبعد مرور نحو خمسة أيام على صدور القرار، لوحظ من تتبع أسعار السوق منذ الأربعاء الماضي وحتى اليوم الإثنين، أن الدولار الأميركي هبط بنسبة 11% أمام الدينار الليبي، ليتراجع من 6.13 دينار قبل صدور القرار مساء الأربعاء الماضي، إلى 5.45 دينار ظهر اليوم الإثنين.

كما لوحظ أن العملة الأوروبية الموحدة كسرت حاجز السبعة دينارات لتهبط بنسبة 11.3%، ويتراجع اليورو من 7.17 دينار إلى 6.36 دينار خلال الفترة نفسها، أما العملة البريطانية فقد كسرت حاجز الثمانية دينارات التي كان الإسترليني سجلها قبل ساعات من صدور القرار، ليتراجع بنسبة 12.75%، بل ونزل تحت حاجز السبعة دينارات إلى 6.98 دينار اليوم الإثنين.

وكان الحال نفسه بالنسبة إلى الليرة التركية التي فقدت 10.4% من قيمتها أمام الدينار، لتنخفض من 0.96 دينار الأربعاء الماضي إلى 0.86 دينار اليوم الإثنين (يشار إلى أن الليرة تعاني أصلاً من تدهور قيمتها في السوق التركية).

وكذلك الدينار التونسي الذي كسر حاجز الدينارين خلال الفترة نفسها، إذ هبط بنسبة 13.6% أمام الدينار الليبي خلال الفترة نفسها لتتراجع العملة التونسية من 2.20 دينار إلى 1.90 دينار.