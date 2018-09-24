الجزائر في نداء عاجل: تصاعد العنف في طرابلس يبعد أفق التسوية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 03:04 مساء
وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل. (الإنترنت)

توجهت الجزائر بنداء عاجل إلى الأطراف الليبية اليوم الإثنين، لوضع حد للمواجهات المسلحة وتصاعد العنف في طرابلس.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها عن قلقها من التطورات الأخيرة، التي يشهدها الوضع في ليبيا، موضحة أن «الجزائر تتابع بانشغال الوضع في ليبيا المتميز بتصاعد العنف في طرابلس».

وحذرت من الانعكاسات الوخيمة على السكان الذين يدفعون ثمنًا باهظًا، من حيث الخسائر في الأرواح والإصابات، والأشخاص المرحلين وتدمير المنشآت.

وتوجهت الجزائر بـ«نداء عاجل لجميع الأطراف الليبية بهدف وضع حد للمواجهات المسلحة، وتغليب الحكمة والتعقل» وفق البيان.

ووصفت ما يحدث في طرابلس بـ«الانزلاقات الخطيرة التي تبعد أكثر أفق التسوية السياسية، التي يتطلع لها الشعب الليبي الشقيق».

وذكّرت الجزائر بـ«الأهمية البالغة للدفاع عن المصالح العليا لليبيا، قبل أي اعتبارات أخرى وبعيدًا عن أي تدخل خارجي، وذلك في إطار المقاربة التوافقية التي تدعو لها الأمم المتحدة».

وجدد المصدر التزام الحكومة الجزائرية بـ«عدم ادخار أي جهد مثلما قامت به دومًا، لمرافقة هذا البلد الشقيق والمجاور على طريق الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، ومن أجل إنشاء مؤسسات وطنية قوية وموحدة، وحدها الكفيلة بالحفاظ على السلامة الترابية وسيادة ليبيا ووحدة شعبها».

وتجددت الاشتباكات المسلحة في الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس أمس الأحد، بعد هدوء استمر ساعات بين كتائب معادية لحكومة الوفاق الوطني وأخرى تابعة لها.

وارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المسلحة في طرابلس إلى 115 شخصًا، إثر مقتل تسعة أشخاص يوم السبت، بعد تجدد المواجهات بوادي الربيع وطريق المطار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
عقيلة صالح: انتخاب رئيس لليبيا هو الحل الوحيد للأزمة
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوكاكولا» قد تضيف لمشروباتها مادة موجودة في الماريغوانا