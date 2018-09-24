إنقاذ 135 مهاجرًا غير شرعي في عمليتين منفصلتين

مهاجرون غير شرعيين في أحد مراكز الإيواء. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق عن إنقاذ 135 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عمليتين منفصلتين غرب البلاد.

وقال الناطق باسم البحرية، العميد بحار أيوب قاسم، الأحد إن زورق (كفاح) التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس تمكن من إنقاذهم خلال دوريات استطلاع استمرت لأكثر من 48 ساعة متواصلة، بينهم 127 رجلاً و7 نساء وطفل واحد.

وأوضح قاسم أن عملية الإنقاذ الأولى كانت في منطقة بين حقل البوري وبحر السلام على بعد (50 ميلاً) شمال زوارة، حيث تم إنقاذ 45 مهاجرًا غير شرعي بينهم 7 نساء وطفل واحد، كانوا على متن قارب خشبي، بينما تمت عملية الإنقاذ الثانية على بعد (47 ميلاً) شمال الخمس شرق العاصمة طرابلس، وتم إنقاذ 90 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي.

وينتمي المهاجرون إلى جنسيات مختلفة، بينهم مصري ويمني وستة مهاجرين من بنغلادش، والباقي من جنسيات أفريقية مختلفة، حيث نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم سلموا إلى مركز إيواء تاجوراء، وفق الناطق العسكري.