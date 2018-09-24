«داخلية الوفاق» تنفي سقوط قذيفة على منزل عائلة بطريق المطار

آثار القصف العشوائي في ضواحي طرابلس (متداولة عبر فيسبوك)

تفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول سقوط قذيفة على منزل عائلة بن زكري بطريق المطار ومقتل عدد من أفرادها.

وقالت الوزارة، في تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «رئيس مركز شرطة طريق المطار وضابط التحقيق انتقلا إلى منزل مذكور فور إنتشار الخبر فلم يجدوا أحد بالمنزل». ونقل المنشور عن جيرانهم أن «أفراد العائلة قد خرجوا بالكامل من منزلهم منذ بداية الإشتباكات في المنطقة».

ودعت الداخلية جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وصفحات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل الأخبار وعدم أخذ المعلومات إلا من مصادرها الرسمية.