استقرار الدولار في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 12:45 مساء

استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الإثنين، بعد أيام من التذبذب عقب قرار المجلس الرئاسي فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

وحافظ سعر العملة الأميركية على مستوى 5.44 دينار اليوم، وفق صفحات ومتداولين بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كما خسر اليورو قرشا واحدا فقط، ليسجل 6.35 دينار اليوم، مقابل 6.36 دينار أمس.

لكن الجنيه الاسترليني سجل ارتفاعا طفيفا اليوم، مسجلا 6.98 دينار، مقابل 6.96 دينار، بفارق قرشين اثنين. وحافظت الليرة التركية على مستوى =0.86 دينار، فيما انخفض الدينار التونسي إلى 1.90 دينار مقارنة بـ الدينار التونسي=1.95 دينار أمس.

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