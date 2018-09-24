«التعليم»: تأخر وصول الكتاب المدرسي لأسباب خارجة عن الإرادة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 12:20 مساء
وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل

نفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق صحة ما تداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن عدم توافر الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن تأخير وصول الكتاب المدرسي يرجع لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الإثنين، أن «وضع الكتاب المدرسي هذا العام جيد»، مشيرة إلى أن جميع الشركات المتعاقد معها الطباعة والشحن أنهت عملها».

وقالت «إن 250 حاوية تحمل شحنات الكتاب المدرسي بدأت الوصول إلى ميناء طرابلس قبل عيد الأضحي»، منبهة إلى أن «الأحداث الحالية في مدينة طرابلس حالت دون خروج الحاويات في مواعيدها وتوزيعها حسب الخطة الموضوعة».

كان بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداول أنباءً عن عدم توافر الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد.

الكتاب المدرسي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
عقيلة صالح: انتخاب رئيس لليبيا هو الحل الوحيد للأزمة
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوكاكولا» قد تضيف لمشروباتها مادة موجودة في الماريغوانا