«التعليم»: تأخر وصول الكتاب المدرسي لأسباب خارجة عن الإرادة

وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل

نفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق صحة ما تداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن عدم توافر الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن تأخير وصول الكتاب المدرسي يرجع لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الإثنين، أن «وضع الكتاب المدرسي هذا العام جيد»، مشيرة إلى أن جميع الشركات المتعاقد معها الطباعة والشحن أنهت عملها».

وقالت «إن 250 حاوية تحمل شحنات الكتاب المدرسي بدأت الوصول إلى ميناء طرابلس قبل عيد الأضحي»، منبهة إلى أن «الأحداث الحالية في مدينة طرابلس حالت دون خروج الحاويات في مواعيدها وتوزيعها حسب الخطة الموضوعة».

كان بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداول أنباءً عن عدم توافر الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد.

الكتاب المدرسي