«لواء الصمود» يعلن وصول إمدادات عسكرية جديدة إلى طرابلس

عربات عسكرية تابعة للواء الصمود في لقطة مثبتة من فيديو. (بوابة الوسط)

أعلن ما يعرف بـ«لواء الصمود» وصول الدفعة الأولى من الإمدادات والدعم العسكري، قال إنها من مدينة مصراتة، إلى طريق المطار جنوب طرابلس اليوم الإثنين .

وأوضح منشور مقتضب على صفحة «عملية تطهير مؤسسات الدولة - لواء الصمود‏» بموقع التواصل «فيسبوك» أن آمر لواء الصمود صلاح بادي استقبل أول قوة تأتي من مدينة مصراتة لدعمه بمعسكر النقلية.

وأظهر تسجيل مصور بثته الصفحة لقطات لتحركات عربات عسكرية، فيما لم يتسن التأكد من موقع تحرك هذه السيارات.

وتجددت الاشتباكات في جنوب طرابلس أمس أحدث خرق للهدنة التي جرى توقيعها مطلع سبتمبر برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.