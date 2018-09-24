عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 10:15 صباحا
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد، قائلاً إن المطالبة بإبعاد الجسم المعترف به دوليًا والممثل لإرادة الشعب الليبي عن طريق الانتخاب يعني العودة للمربع الأول.

وحذر خلال لقاء الذي أجرته معه قناة الفضائية الليبية من استمرار التدخلات الأجنبية، وقال: «لا يعقل السماح للأجنبي أن يحكمنا أو ينصب علينا حاكمًا مهما كانت الصعاب والضغوط».

ودعا رئيس مجلس النواب المواطنين والناخبين في كل دائرة لمحاسبة نوابهم عن الغياب وعن حضور الجلسات باستمرار، وأوضح: «عدد من النواب يتواجد بالخارج ويتحدث من هناك بينما انتخبوا لكي يتحدثوا داخل قاعة البرلمان وفي ليبيا وليس من خارجها».

واعتبر أن الحل الوحيد هو «انتخاب رئيس للدولة لكي ينتهي النزاع على الشرعية، وتتوحد المؤسسات وتشكل حكومة تتولى توفير جميع متطلبات المواطنين، ويمكن لمجلس النواب مراقبتها ومحاسبتها، وكذلك يعرف المجتمع الدولي الجهة التي يتعامل معها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
عقيلة صالح: انتخاب رئيس لليبيا هو الحل الوحيد للأزمة
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوكاكولا» قد تضيف لمشروباتها مادة موجودة في الماريغوانا