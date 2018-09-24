فرص عمل في 20 شركة خلال ملتقى التوظيف الثاني ببنغازي

شاب متقدم لإحدى الوظائف خلال الملتقي. (بوابة الوسط)

بدأت 20 شركة إجراء مقابلات مع الشباب الباحثين عن عمل خلال الملتقى التوظيفي الثاني الذي انطلقت أعماله في مدينة بنغازي أمس يشرف عليه برنامج تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، بالتعاون مع بلدية بنغازي.

وقالت رئيس فريق العمل المشرف على تنظيم الملتقى، ورئيس فريق تنمية القوى العاملة بثينة الأسعدي «أجرى أكثر من 300 شخص مقابلات مع 20 شركة لديها احتياجات توظيف»، وفق الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي.

وأضافت: «عملنا على مدار الأسابيع الماضية مع الفريق الموجود في مدينة بنغازي وفريق موجود في دولة تونس، للتحضير لهذا الملتقى الذي يتضمن لقاءات عمل لريادة الأعمال والتكنولوجيا، ومهارات التواصل، ونظام إدارة المؤسسات التعليمية، وكتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل».

وأوضحت «إن لم يحصل المتقدم على وظيفة، سيحصل على تدريب جيد للتحضير والاستعداد لمقابلات العمل في المستقبل».

حضر افتتاح الملتقى، عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، ورئيس القوى العاملة والتنمية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمؤسسة «براغما» بثينة الأسعدى، وبرنامج تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.

