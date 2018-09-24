للأسبوع الثالث... شبان من طبرق ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب

وقفة سابقة للشباب أمام مقر مجلس النواب في طبرق. (أرشيفية: بوابة الوسط)

يعتزم عدد من الشباب المعينين في القطاعات العامة ببلدية طبرق، صباح اليوم الاثنين، تنظيم وقفة احتجاجية للأسبوع الثالث أمام مقر مجلس النواب في طبرق، للمطالبة باعتمادهم في ميزانية عام 2018 للدولة وسداد كافة مستحقاتهم المالية من تاريخ مباشرتهم العمل.

وقال رشيد سلامة أحد الشباب المنظمين للوقفة لـ«بوابة الوسط» إن مجلس النواب «لم يستجب لمطالبنا حتى هذه اللحظة ونحن خريجين لدينا قرار تعيين رسمي صادر عن وزارة العمل بالحكومة الموقتة» لافتا أنهم سيصعدون الأمر حتى لو اضطروا إلى منع جلسة البرلمان المقررة ظهر اليوم.

وأضاف سلامة أن عضو مجلس النواب عن سرت أبوبكر الغزالي تواصل مع رئاسة مجلس النواب من أجل تحديد موعد مع رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح لتوصيل رسالة كافة المعينين الجدد.

وكانت وزارة العمل بالحكومة الموقتة أصدرت في نهاية العام الماضي قرارا بتعيين 18 ألف خريج من بلدية طبرق وما جاورها على أن يتم صرف رواتبهم في شهر يوليو 2018 بعد تضمينهم في ميزانية 2018 بقانون يصدر من مجلس النواب.