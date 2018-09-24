«الصليب الأحمر» تقدم مواد طبية لمستشفيات طرابلس وترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 12:22 صباحا
فريق الصليب الأحمر خلال تقديم المواد الطبية. (صفحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا على فيسبوك)

قدم فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العامل في ليبيا، خلال الأيام الثلاثة الماضية مواداً طبية إلى المستشفيات في كل من ترهونة وطرابلس ومركز طرابلس الطبي، وفق ما أعلنته اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» الأحد.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا أن المواد الطيبية المقدمة «تكفي لعلاج ما يصل إلى 250 جريحا». مشيرة إلى أن فرقها الميدانية قدمت «حتى الآن من المواد الطبية ما يكفي لعلاج ما يصل إلى 7,000 جريح منذ بداية أعمال العنف التي اندلعت أواخر شهر أغسطس الماضي» في طرابلس.

وأشارت اللجنة إلى أن المدنيين في طرابلس اضطروا منذ أسابيع لـ«التعايش مع الانقطاع الحاد للمياه والكهرباء ونقص المستلزمات الأساسية، إضافة إلى عدم تيقنهم مما يخفيه المستقبل». ونبهت إلى أنه «في ظل استمرار القتال في المناطق المكتظة بالسكان، يتزايد عدد الناس الذين يغادرون منازلهم. وتبذل المرافق الصحية قصارى جهدها في التعامل مع إرتفاع عدد الإصابات».

وشددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أنه «ومع اشتداد القتال، من الضروري الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، والسماح لطواقم الإسعافات الأولية وسيارات الإسعاف بالوصول الآمن». وقالت إنه «يجب السماح لفرق الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالوصول الآمن لتقديم المساعدات الملحة».

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