القبض على شخصين متهمين بقتل ليبي ومصري في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 23 سبتمبر 2018, 09:29 مساء
مقر مديرية أمن طبرق. (بوابة الوسط)

أعلن مصدر أمني من قسم البحث الجنائي في طبرق، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على شخصين اثنين متهمين بقتل مواطن ليبي وآخر مصري في قضيتين مختلفتين خلال الأسبوع الماضي.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن «هناك من قتل المواطن عيسى علي الشاعري الأسبوع الماضي بطريقة بشعة في أحد أحياء مدينة طبرق لكن بعد التحريات والتحقيق تم التعرف على من تسبب في مقتله وسيتم إحالته للنيابة العامة».

وأكد المصدر أيضا التعرف على من قتل مواطنا مصريا في مدينة طبرق، مشيرا إلى أن المتهم «حاول سرقة ممتلكات المواطن المصري الشخصية فدافع عنها فقتله»، مضيفا أنه سيتم تحويله إلى النيابة العامة بعد اكتمال التحقيقات الأولية.

وأشار المصدر إلى أن هناك مجموعات تمتهن السرقة والابتزاز بالمدينة وتقوم بعمليات سطو في أوقات متأخرة من الليل على المواطنين والأجانب الموجودين في طبرق، مؤكدا أن مدير أمن طبرق العقيد فرج إبراهيم كثف الدوريات الأمنية الليلية بأماكن متفرقة بالمدينة لبسط الأمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - البعثة الأممية بين الجزرة والعصا
كاريكاتير
الاتحاد الأوروبي: حل أزمة ليبيا يظل سياسيًا.. ومخالفو «اتفاق الزاوية» سيواجهون ...
ليبيا
«الشاوش» يطالب بفصل الدعم المالي في الأندية بين الكبار والصغار
رياضة محلية
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
«نسور نيجيريا».. هدف «فرسان ليبيا» في أكتوبر
رياضة محلية
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم العالمي للسلام 2018
كاريكاتير
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟