القبض على شخصين متهمين بقتل ليبي ومصري في طبرق

مقر مديرية أمن طبرق. (بوابة الوسط)

أعلن مصدر أمني من قسم البحث الجنائي في طبرق، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على شخصين اثنين متهمين بقتل مواطن ليبي وآخر مصري في قضيتين مختلفتين خلال الأسبوع الماضي.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن «هناك من قتل المواطن عيسى علي الشاعري الأسبوع الماضي بطريقة بشعة في أحد أحياء مدينة طبرق لكن بعد التحريات والتحقيق تم التعرف على من تسبب في مقتله وسيتم إحالته للنيابة العامة».

وأكد المصدر أيضا التعرف على من قتل مواطنا مصريا في مدينة طبرق، مشيرا إلى أن المتهم «حاول سرقة ممتلكات المواطن المصري الشخصية فدافع عنها فقتله»، مضيفا أنه سيتم تحويله إلى النيابة العامة بعد اكتمال التحقيقات الأولية.

وأشار المصدر إلى أن هناك مجموعات تمتهن السرقة والابتزاز بالمدينة وتقوم بعمليات سطو في أوقات متأخرة من الليل على المواطنين والأجانب الموجودين في طبرق، مؤكدا أن مدير أمن طبرق العقيد فرج إبراهيم كثف الدوريات الأمنية الليلية بأماكن متفرقة بالمدينة لبسط الأمن.