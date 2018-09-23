تكليفات أمنية جديدة بمديرية أمن الهلال النفطي

قسم المرور والتراخيص التابع لمديرية أمن الهلال النفطي بالبريقة. (الإنترنت)

كلف مدير أمن الهلال النفطي عقيد إبراهيم يونس عبدالسلام، اليوم الأحد، عددًا من الضباط التابعين للمديرية بمهام قيادية شملت تعيينات في مراكز الشرطة والأقسام التابعة للمديرية بموجب قراره رقم (10) لسنة 2018.

ونص القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» على تكليف كل من «المقدم رمضان فرج صالح رئيسًا لمركز الشرطة في منطقة بشر، والرائد أحمد جادالله فرج رئيسًا لمركز الشرطة في منطقة مرسى البريقة، والرائد صالحين محمد إبراهيم رئيسًا لقسم المرور والتراخيص، والملازم أول إياد حمد عدوان رئيسًا للقسم المالي بمديرية أمن الهلال النفطي».

وأنشئت مديرية أمن الهلال النفطي والتي مقرها منطقة البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) بموجب القرار رقم (344) لسنة 2015 الصادر عن وزير الداخلية المكلف بالحكومة الموقتة